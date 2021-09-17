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17.09.2021 08:17
Рубрика: Власть

Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год, сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров.
Правительство РФ

Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на субботу и воскресенье, да еще совпадают с нерабочими праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая соответственно. Таким образом, в мае у граждан будет два четырехдневных отдыха - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Фото: istock
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Также трехдневные выходные будут по случаю 8 марта. Но перед этим гражданам предстоит шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Полный график выходных праздничных дней в следующем году выглядит так:
  • - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
  • - 23 февраля;
  • - 6-8 марта
  • - с 30 апреля по 3 мая;
  • -7-10 мая;
  • - 11-13 июня;
  • - 4-6 ноября.
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Все о выходных и праздниках

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