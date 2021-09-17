Продажи "умных" устройств выросли в разы

Спрос на "умные" устройства для дома возрос за последний год. Интерес к этим гаджетам подогрела пандемия, считают эксперты.

За 8 месяцев нынешнего года россияне приобрели в 21 раз больше, чем за тот же период 2020 года, "умных" лампочек, на 117% больше "умных" розеток и на 182% больше "умных" светильников, сообщает пресс-служба Wildberries. На 149% выросли продажи датчиков открытия дверей, на 102% - датчиков движения, на 132% - датчиков разбитого стекла, на 414% - цифровых видеокамер, на 65% - систем видеонаблюдения. Кроме того, россияне с помощью "умных" устройств стремятся обезопасить дома от коммунальных происшествий - датчики задымления стали популярнее в 13 раз, датчики протечки воды - на 173%, датчики утечки газа - на 142%.

Чаще всего россияне покупают самые доступные по ценам устройства - например, "умные" розетки, которые делают "умными" любое подключенное к ним устройство, ими можно управлять с помощью приложения через Wi-Fi, говорит исполнительный директор Sibling smart home Михаил Шкляр. Пользуются популярностью "умные" реле и выключатели, а в последнее время есть тренд на популярность "умного" света: светодиодные ленты, гибкий неон, лампочки, которые могут менять свет и также управляются через приложение. Растет популярность работы приборов по сценариям - например, это может быть сценарий освещения в зависимости от времени суток. Для управления "умным домом" люди стали намного чаще использовать голосовых помощников.

Средний чек на услуги мастера по установке "умных" розеток, замков, выключателей, видеокамер и автоматических штор - около 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба сервиса YouDo.com. C появлением роботов-пылесосов появилась потребность в их обслуживании - починке, очистке или даже перепрошивке для лучшей синхронизации с телефонов. Также популярна перепрошивка для увлажнителей воздуха, телевизоров, варочных панелей нового поколения, роутеров и смарт-часов. Средняя стоимость таких услуг - 2900 рублей. Некоторые заказчики ищут исполнителей для синхронизации всех гаджетов и обустройства "умного" дома целиком (сюда, как правило, включены сборка и настройка электрооборудования, создание сценариев использования, синхронизация с голосовыми помощниками). Разброс цен на такие экосистемы весьма велик - от 15 до 100 тысяч рублей.

Домохозяйства покупают прежде всего беспроводные системы "умного дома", инсталляция которых не требует значительных усилий, отмечает директор по акселерации по направлению "Городские технологии" кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Юрий Хаханов. На интерес к "умным" устройствам обратили внимание и застройщики. "В 2020 году системы "умного дома" начали закладывать во все новые объекты фактически по умолчанию", - отмечает эксперт. Теми или иными элементами систем "умного дома" оборудованы сейчас до 20-25% новостроек, говорит гендиректор сервиса "Синица" Наталья Шаталина. Покупателей массового жилья интересуют прежде всего вопросы, связанные с безопасностью - контроль доступа, видеонаблюдение, контроль протечек воды, пожарные датчики. Элементы, связанные с комфортом проживания - управление шлагбаумом и въездом в паркинг, управление розетками, освещением, отоплением, голосовые помощники - больше востребованы в более дорогих сегментах.

Пандемия положительно повлияла на рынок "умных" устройств, отмечает Шкляр: люди больше времени находятся дома и стали больше внимания обращать на такие моменты. Цены на устройства за последнее время немного выросли, в пределах 10-15%, но это связано не столько с ростом спроса, сколько с санкциями в отношении Huawei и дефицитом чипов в Китае, отмечает он.