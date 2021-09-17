Путин не примет участие в организованном США саммите по климату

Президент России не собирается участвовать в виртуальном саммите по энергетике и климату, который организует американский лидер Джо Байден.

"По дипломатическим каналам идет согласование", - ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять Москву на этом мероприятии.

"Но в планах у президента нет", - сообщил Песков.

Нет пока в планах Владимира Путина и участия в Генассамблее ООН. Впрочем, пресс-секретарь российского лидера заметил, что не стал бы ничего исключать - там постоянно появляются разные инициативы.