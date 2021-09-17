Путин поддержал начало приема Ирана в ШОС

Россия поддерживает начало процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и приветствует предоставление Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса партнеров по диалогу ШОС, заявил Путин на саммите ШОС в Душанбе, в котором он принял участие по видеосвязи. Российский лидер предложил проводить саммиты ШОС также с участием государств-наблюдателей и диалоговых партнеров.

"Мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и равноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе", - подчеркнул Владимир Путин. Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Ирана в члены ШОС, заверил он. "Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации - эта страна играет важную роль в Евразийском регионе и уже давно плотно сотрудничает с ШОС", - пояснил президент РФ. Вступление Ирана будет способствовать повышению международного авторитета организации, считает он.

"Конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера. Россия - сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС", - продолжил Путин.

Президент России отметил солидный пакет заявок и от других государств, добавив, что он требует самого внимательного рассмотрения. Все они хотят в том или ином качестве сотрудничать с организацией.

"Целесообразно подумать, как модернизировать и сделать более эффективным участие наблюдателей и диалоговых партнеров в работе ШОС", - считает Путин. "Было бы полезно параллельно с саммитами лидеров ШОС проводить мероприятия на высшем и высоком уровне в формате ШОС-плюс с приглашением всех партнеров", - предложил он.