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17.09.2021 14:09
Рубрика: Власть

Путин предложил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей

Текст: Кира Латухина
Выплату в 50 тысяч рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим в России, Прибалтике, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, предложил президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по видеосвязи.

Как и 22 июня 1941 года, для всех всегда останется святой дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада Ленинграда, заявил Владимир Путин. "Во всем мире все знают о стойкости и мужестве ленинградцев. Это поражает. Вся наша страна, весь наш народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев", - подчеркнул он.

Фото: РИА Новости
О блокаде Ленинграда - в материалах СМИ-партнеров "РГ" и "Родины"

"Поддержка блокадников - это наш священный и нравственный долг", - заявил президент. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни он предложил провести единовременную выплату размером в 50 тысяч рублей гражданам России, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Путин попросил уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты. "Чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", - пояснил он.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Пенсии и пособия Президент Блокада Ленинграда РГ-Видео

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