Путин предложил США взять основные расходы по восстановлению Афганистана

Ситуация в афганской экономике крайне тяжелая, новое правительство вряд ли сможет самостоятельно восстановить страну. Нужно собрать международную донорскую конференцию, провести работу с США и другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и МВФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на совместном саммите ШОС и ОДКБ. При этом основную долю расходов, связанных с восстановлением Афганистана, должны взять на себя американцы и страны НАТО, считает он.

"Согласно заявлениям тех же талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации - прим. "РГ"), важной задачей для себя они считают реконструкцию в стране разрушенной инфраструктуры", - отметил Путин. Но все понимают, что им это сделать вряд ли по силам, поэтому Россия поддерживает идею созыва под эгидой ООН международной донорской конференции по Афганистану, сказал он.

"В целом ситуация в афганской экономике, безусловно, крайне тяжелая, все средства в зарубежных банках заморожены. По оценке ООН, на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать: каждый третий лишен доступа к продуктам питания", - отметил Путин. Есть опасность, что отсутствие средств в казне подтолкнет тех, кто контролирует страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием. Хотя официально они заявляют, что будут бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью. "Кстати говоря, в прежние времена с наркотрафиком они боролись - надо это признать - вполне успешно. Посмотрим, что будет сейчас", - сказал президент РФ.

Нужно провести работу с США и другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда, убежден Путин. "Основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединенные Штаты, страны НАТО, которые - это очевидная вещь - несут прямую ответственность за упоминавшиеся мною ранее тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране", - заключил он.