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Рубрика: Власть

Путин предложил США взять основные расходы по восстановлению Афганистана

Текст: Кира Латухина
Ситуация в афганской экономике крайне тяжелая, новое правительство вряд ли сможет самостоятельно восстановить страну. Нужно собрать международную донорскую конференцию, провести работу с США и другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и МВФ, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на совместном саммите ШОС и ОДКБ. При этом основную долю расходов, связанных с восстановлением Афганистана, должны взять на себя американцы и страны НАТО, считает он.

"Согласно заявлениям тех же талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации - прим. "РГ"), важной задачей для себя они считают реконструкцию в стране разрушенной инфраструктуры", - отметил Путин. Но все понимают, что им это сделать вряд ли по силам, поэтому Россия поддерживает идею созыва под эгидой ООН международной донорской конференции по Афганистану, сказал он.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин заявил об оставленном американцами в Афганистане ящике Пандоры

"В целом ситуация в афганской экономике, безусловно, крайне тяжелая, все средства в зарубежных банках заморожены. По оценке ООН, на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать: каждый третий лишен доступа к продуктам питания", - отметил Путин. Есть опасность, что отсутствие средств в казне подтолкнет тех, кто контролирует страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием. Хотя официально они заявляют, что будут бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью. "Кстати говоря, в прежние времена с наркотрафиком они боролись - надо это признать - вполне успешно. Посмотрим, что будет сейчас", - сказал президент РФ.

Нужно провести работу с США и другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда, убежден Путин. "Основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением Афганистана, должны взять на себя именно Соединенные Штаты, страны НАТО, которые - это очевидная вещь - несут прямую ответственность за упоминавшиеся мною ранее тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране", - заключил он.

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