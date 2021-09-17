Путин призвал страны ШОС развивать сотрудничество в сфере цифровизации

Цифровизация необходима для стимулирования роста экономик, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Душанбе по видеосвязи.

"Ключевой инструмент дальнейшего стимулирования экономического роста - цифровизация и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах. Включая госуправление, транспорт, связь. По всем этим темам государства ШОС наладили взаимодействие и его нужно энергично развивать", - подчеркнул Владимир Путин.

Внедрению современных ресурсосберегающих технологий призвана способствовать утверждаемая программа "зеленого пояса" ШОС и план мероприятий по практической реализации концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды на период 2022-2024 годов, отметил российский лидер.