Путин призвал возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан

Нужно стимулировать новые афганские власти к выполнению их же обещаний об установлении мира и безопасности для всех в стране, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Душанбе, в котором он принял участие по видеосвязи.

"В первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - подчеркнул Владимир Путин.

Позитивным президент назвал то, что смена власти в Афганистане произошла фактически бескровно. "Талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации - прим. "РГ") контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечения безопасности для всех", - подчеркнул он.

Путин также призвал проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС-Афганистан.