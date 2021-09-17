Путин проголосует на выборах электронно

Президент будет участвовать в электронном голосовании на выборах в Госдуму, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, будет ли это сегодня (17 сентября) или на выходных (18 и 19 сентября), Песков сказал: "Как решит, мы сразу вас проинформируем".

"Если будут кадры - то покажем, если нет - то сообщим", - также заметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что накануне Песков заявил, что у Владимира Путина есть аккаунт на госуслугах и что он зарегистрировался на электронное голосование.