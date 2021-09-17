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Рубрика: Власть

Путин заявил о необходимости работы с новым афганским правительством

Текст: Кира Латухина
Новое правительство Афганистана нельзя назвать репрезентативным или инклюзивным, но работать с ним нужно, хотя оно и временное. При этом необходимо наладить межафганский диалог с участием всех групп общества. Об этом, выступая на совместном саммите ШОС и ОДКБ по видеосвязи, заявил президент России.
Фото: AP Photo/Wali Sabawoon Фото: AP Photo/Wali Sabawoon
Фото: AP Photo/Wali Sabawoon

"Особое значение имеет налаживание устойчивого и результативного межафганского диалога с участием всех - я хочу это подчеркнуть - именно всех групп афганского общества, всех этнических, религиозных и политических", - сказал Владимир Путин.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Движение талибов (представители запрещенной в России террористической организации - прим. "РГ"), став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы (представители запрещенной в России террористической организации - прим. "РГ"), и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, - мы здесь не видим представителей других этнических групп, - но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно", - подчеркнул президент РФ.

"Что касается признания... нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу. Выстраивать такой диалог считали бы оптимальным по линии механизма расширенной "тройки" по Афганистану, и работа в этом направлении уже ведется", - уточнил Путин. Он также напомнил о действовавшем ранее Московском формате консультаций по Афганистану, в котором участвовали многие партнеры по ШОС и ОДКБ - его работу можно было бы восстановить. Как и возобновить деятельность Контактной группы ШОС - Афганистан.

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