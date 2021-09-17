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Рубрика: Происшествия

Беглецы из Истры получили от 6 до 11 лет за грабежи и кражи

Текст: Иван Егоров
Истринский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых беглецов из ИВС и их двоих соучастников, которые не подались в бега.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева суд вынес приговор в отношении Александра Бутнару, Ивана Цуркану, Николая Тетери, Дениса Грозаву, а также Федора Козаря и Андрея Бугуряка. Первые четверо - это участник дерзкого побега в августе из камеры ИВС в Истре вместе с обвиняемым в убийстве Александром Мавриди.

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Как сообщила "РГ" представитель прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по нескольким статьям УК - ч.ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Суд установил, что в период с июля 2018 года по ноябрь 2019 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, совершали кражи, грабежи, разбои и хищение огнестрельного оружия и боеприпасов из домовладений, расположенных на территории Московской и Тверской областей. Общая стоимость похищенного превысила 4 млн. рублей.

Самый большой срок - 11 лет строго режима получил Александр Бутнару, который, как установил суд и следствие, являлся организатором и руководителем преступной группы. Ивану Цуркану суд назначил 6 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Николай Тетеря и Денис Грозаву получили по 6 лет колонии. Также 6 лет получил не участвовавший в побеге Федор Козарь и 5 лет Андрей Бугуряк. Также суд удовлетворил частично и полностью гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, который как напомним превысил 4 миллиона рублей.

Кроме того четверым беглецам предстоит еще один суд - по делу о побеге из ИВС вместе с Александром Мавриди. Это дело сейчас расследуется следователем ГСУ СК по Московской области.

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