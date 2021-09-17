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Рубрика: Культура

Где могут получить театральное образование люди с ограниченными возможностями

Текст: Елена Новоселова
Почему в искусстве не бывает людей с ограниченными возможностями? На этот вопрос отвечают организаторы Первого московского открытого театрального фестиваля IN.ART, который начнется на следующей неделе. Такое удивительное для городского обывателя событие - хороший повод поговорить о том, как меняется время и жизнь вокруг. Например, зачем в разных городах страны открываются инклюзивные театральные школы, и почему спектакли с участием российских актеров с инвалидностью востребованы не только в России, но и за рубежом.

Директор по развитию Центра творческих проектов "Инклюзион" Татьяна Медюх привела в пример "Прикасаемых" Евгения Миронова, где вместе с актерами с инклюзией заняты и профессиональные актеры-волонтеры, например, Нелли Уварова и Екатерина Дар. Так вот, у этой постановки есть международная версия. "С проектом "Театр без границ" мы ездим в разные страны (слепоглухота не имеет национальности) и вводим в спектакль слепоглухого актера из той страны, куда едем, - рассказала она на пресс-конференции в РИА Новости. - Всякий раз мы видим удивление у театрального профессионального сообщества. Это было и в Нидерландах с Бельгией, куда были наши последние поездки. Актеры и режиссеры недоумевают: неужели такое возможно? Но, с другой стороны, полные театральные залы говорят о том, что и в Европе, и в России (в больших городах) люди готовы смотреть эти спектакли".

Фото: Из архива театра "Мечтатели"
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Татьяна Медюх убеждена, что ситуация, когда директор театра в провинции говорил ей: "Инвалиды на сцене мне всех зрителей распугают", уже в прошлом.

По мнению певицы и художественного руководителя Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой, как любое искусство, театр отражает современность во всех ее проявлениях: "А инклюзия стала трендом сегодняшнего общества, и инклюзивный театр становится все более заметным культурным явлением".

Только в Москве проживает более одного миллиона человек с инвалидностью. "Они ищут самореализации и хотят поделиться своим видением мира со зрителями", - сказала Гурцкая и выразила надежду, что фестиваль поддержат ведущие театральные площадки, деятели культуры и государства, "для которых важно, чтобы в столице развивалось творчество без границ, барьеров и стереотипов".

Кстати, в Москве в рамках проекта "Инклюзион" открыто уже две театральные инклюзивные школы. Еще семь работает в других городах страны. И, по словам Медюх, от руководителей театров в регионах поступают запросы сделать подобное и у них.

А вот с профессиональным образованием дело обстоит сложнее. Поскольку речь идет не только об инклюзивном театре как культурном явлении, но о доступности учреждений. Попасть в нужную аудиторию трудно порой даже в столице. "В Москве в Школе-студии МХАТ обучался на продюсерском факультете уникальный студент Евгений Ляпин. Вуз пошел ему навстречу, и педагоги спускались вниз, чтобы вести занятия", - вспомнила Татьяна Медюх.

Однако театральные вузы и институты культуры начинают реагировать на тренд времени. Например, магистратура по социальному театру открылась в ГИТИСе в партнерстве с Центром Мейерхольда и "Инклюзионом". "Это значит, что инклюзивный социальный театр уходит с обочины театрального искусства, перестает быть чисто любительским развлечением и способом реабилитации, а переходит в категорию полноценных театральных проектов", - считает представитель "Инклюзиона".

Фото: Театр "Особый взгляд"
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На фестивале IN.ART кроме спектаклей будет и образовательная программа. Чему научат? К примеру, тому, как построить работу в труппе, где есть актеры с разными видами инвалидности, с разными языками коммуникации. Как продвигать социальный инклюзивный театр, где брать деньги, расскажет известный продюсер Евгений Худяков. Еще один образовательный трек - это театральная педагогика. К слову, это один из очень удачных способов работать с самыми разными детьми, с особенностями и без.

В следующем году к фестивалю IN.ART планирует подключиться Россотрудничество. По словам заместителя главы ведомства Дмитрия Поликанова, чтобы придать идее международное звучание, агентство готово предоставить фестивалю онлайн-площадки для трансляций спектаклей.

Справка "РГ"

Фестиваль IN.ART пройдет с 23 по 26 сентября. Это открытая для всех московских инклюзивных театральных коллективов площадка свободного творчества. Цель фестиваля - найти талантливые профессиональные и любительские театральные коллективы и показать их работы жителям города. В рамках фестиваля пройдут две параллельные программы: театральная (открытые показы спектаклей на значимых городских площадках) и образовательная (программа для создателей инклюзивных театральных проектов).

В регионах Культура Театр Общество Соцсфера Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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