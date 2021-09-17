На севере Москвы голосование на выборах в ГД стартовало без нарушений

Избирательные участки в столице, как и положено, открылись в 8 утра. На нескольких из них побывала корреспондент "РГ" и посмотрела, как идет голосование.

Первый участок №216, куда я заглянула, был мой - по прописке. Голосуют здесь жители улицы Правды, улицы и переулка Марины Расковой. Как и участок №215, расположен он в здании школы №1570 на 3-й улице Ямского Поля. Рядом с рамкой металлоискателя на входе встретили двое полицейских, возле здания дежурили представители ОМОН.

Расположен избирательный участок на первом этаже. Члены участковой избирательной комиссии, регистрирующие избирателей и выдающие бюллетени, все в антикоронавирусной униформе - одноразовом медицинском халате, маске и перчатках. Я заранее, как и два миллиона москвичей, записалась на электронное голосование, но решила проверить: вдруг удастся проголосовать и очно? Ничего подобного. Сверив данные моего паспорта с избирательным списком, мне сообщили: "Ваша фамилия вычеркнута". "А вот второй совершеннолетний, прописанный по этому адресу, может прийти и проголосовать сегодня, завтра или в воскресенье", - объяснила представитель избиркома. Да, действительно, муж решил голосовать традиционным способом. Рядом подает паспорт еще одна жительница Бегового района - пришла с сыном-школьником. "Я электронному голосу пока не доверяю", - поделилась женщина.

Наблюдателей на нашем участке восемь. Один из них, Валентин Горбунов, рассказал, что за первый час голосования к ним пришли десять москвичей: "Нарушений пока нет никаких. Я первый раз как наблюдатель принимаю участие в выборах. Сам прописан в Балашихе, поеду завтра, проголосую. Думаю, что больше всего людей придет голосовать в воскресенье, 19 сентября".

На избирательном участке - №215 за первый час проголосовали 11 избирателей.

Как пояснила наблюдатель Дарья Смирнова, они пришли на участок в 7 утра и уйдут последними. "В наши обязанности входит не только следить за прохождением голосования, но и открывать и закрывать двери после завершения дня голосования, - рассказала Смирнова. - В последний день, 19 сентября, будем следить за подсчетом голосов и его итогами".

Напомню, выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.