Москвичи сэкономили более 5 тысяч часов благодаря сервису заполнения анкет перед диспансеризацией

Более 45 тысяч анкет в электронных медкартах заполнили москвичи перед посещением павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Перед диспансеризацией в павильонах "Здоровая Москва", напомним, горожане в обязательном порядке заполняют анкету. Она содержит данные о личном и семейном анамнезе, образе жизни, вредных привычках. Эта информация помогает врачам определить риск возникновения хронических заболеваний.

Переболевшие же коронавирусом заполняют отдельную анкету, которая помогает определить наличие постковидного синдрома.