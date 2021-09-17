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17.09.2021 12:28
Рубрика: Общество

Москвичи сэкономили более 5 тысяч часов благодаря сервису заполнения анкет перед диспансеризацией

Текст: Александр Гвардис

Более 45 тысяч анкет в электронных медкартах заполнили москвичи перед посещением павильонов "Здоровая Москва". Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Перед диспансеризацией в павильонах "Здоровая Москва", напомним, горожане в обязательном порядке заполняют анкету. Она содержит данные о личном и семейном анамнезе, образе жизни, вредных привычках. Эта информация помогает врачам определить риск возникновения хронических заболеваний.

Переболевшие же коронавирусом заполняют отдельную анкету, которая помогает определить наличие постковидного синдрома.

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