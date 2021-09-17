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17.09.2021 10:27
Рубрика: Экономика

На Distant&Digital отберут самые креативные и инновационные LegalTech-решения

Конкурс на самое креативное и инновационное решение в сфере юридических технологий объявили организаторы конференции Distant&Digital, которая состоится 28-29 октября в Цифровом деловом пространстве в Москве. От участников ждут креативную модель сервиса или продукта, причем оцениваться будет в первую очередь уникальность подхода и смелость эксперимента.Отправить заявку можно уже прямо сейчас на официальном сайте.
Фото: Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum Фото: Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum
Фото: Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum

В конкурсе могут принять участие команды с решением на уровне прототипа, который можно продемонстрировать аудитории. Тем авторам, которые опасаются, что их идею позаимствуют, организаторы конкурса готовы предоставить право бесплатного депонирования на два года. Как только продукт будет депонирован в ячейке репозитария, у разработчиков на руках окажется доказательство авторства.

Фото: предоставлено пресс-службой Российской креативной недели
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Тематика LegalTech-проектов может быть самой широкой, включая IP, compliance,tax, legaladvice и другие. Сбор заявок пройдет на сайте D&D до 10 октября. После этого эксперты конкурса выберут пятерых финалистов. Оценивать проекты будут директор по корпоративным инновациям и глава практики юридических технологий (LegalTech) Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин, управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики DigitalIPЕкатерина Чуковскаяи другие отраслевые эксперты.

Конкурсанты будут соревноваться за попадание в TOП-5 непосредственно на конференции, где стартапы смогут, среди прочего, представить свои продукты широкой и заинтересованной аудитории юристов, предпринимателей, представителей креативных индустрий.

Главные условия участия в конкурсе: наличие юридического лица и собственной разработки, доведенной до стадии прототипа. Жюри оценит проекты по 10-балльной шкале. Особое внимание будет обращено на реалистичность решения, актуальность проблемы, с которой оно работает, технологичность, инновационность и креативность.

Организатор конкурса Антон Пронин отметил, что LegalTech уже перестает быть просто инструментом для автоматизации рутинных операций. Появляются новые креативные идеи и бизнес-модели: "Несколько лет назад мы обсуждали с зарубежными коллегами из крупных юридических компаний, как использовать YouTube/Instagramв роли витрины юридических сервисов и "юридический киоск" для оказания услуг населению. Сегодня подобные инструменты становятся привычной средой для нового поколения".

Финалисты получат признание аудитории, памятные сертификаты, призы от партнеров конференции, а также сертификаты на использование сервиса n"RIS.

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