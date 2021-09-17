На реконструкцию Костромского театра кукол выделили более 108 млн рублей

Костромской театр кукол, один из старейших в России, готовится к капитальному ремонту. На это в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" планируется выделить более 108 миллионов рублей. Об этом в ходе рабочей поездки по Костромской области рассказала министр культуры Ольга Любимова.

"Уже подготовлена проектно-сметная документация и продолжаются конкурсные процедуры", - подчеркнула она.

Ольга Любимова обратила внимание, что в обновленном здании должно быть предусмотрено необходимое оборудование для приема зрителей с ограниченными возможностями по здоровью. Она также отметила, что театр не будет прекращать свою деятельность на время ремонтных работ, для чего будет расширен гастрольный график коллектива.

Директор театра кукол Людмила Шарова пояснила, что уже запланированы гастроли по территории области. Также труппу театра готовы принять в других учреждениях культуры Костромы.

Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ

В свою очередь губернатор Сергей Ситников рассказал, что на встрече с Ольгой Любимой они, в частности, обсудили вопрос проведения ремонтных работ в костромском Театре им. А. Островского. "В 2023 году в соответствии с указом президента мы празднуем юбилей драматурга. Хотелось бы, чтобы исторический театр встречал своих гостей самым надлежащим образом", - подчеркнул он.

У властей региона давно выстроились партнерские отношения с Минкультуры РФ. Так, только за 2019-2020 годы в Костромской области в рамках национального проекта "Культура" были обновлены 13 объектов - это дома культуры, виртуальные концертные залы и модельная библиотека, также две детских школы искусств и колледж оснащены музыкальными инструментами.

Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ

"Для нас самое главное, что у нас выстроены партнерские отношения с властями региона, и мы очень благодарны коллегам за стопроцентное освоение средств по нацпроекту. За первые два года в регионе появилось уже 13 объектов, еще 13 будут открыты до конца 2021 года, и у нас выстроены полностью планы и на 2022-2024 годы", - сказала Ольга Любимова.

Планируется, что в 2023 году в Костромскую область будет поставлено 12 автоклубов, а в период с 2022 по 2024 год ремонт пройдет еще в девяти домах культуры. В ходе рабочей поездки в регион министр культуры также посетила Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Архитектурно-этнографический отдел музея расположен на стрелке рек Волги и Костромы. Здесь размещены памятники деревянного зодчества начала XVIII века - церковь Собора пресвятой Богородицы, церковь Спаса Всемилостивого, мельницы-столбовки и деревенская улица. Ежегодно сюда приезжают более 300 тысяч человек.

Справка РГ

Костромской областной театр кукол располагается в здании построенной в 1896 году бывшей народной читальни имени А.Н. Островского. Театр является дважды лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска" за спектакли "Медведь" и "Снегурочка", принимает активное участие в театральных фестивалях различного уровня.