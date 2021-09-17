На выборах в Подмосковье работают более 21 тысячи наблюдателей

Более 21 тысячи наблюдателей работают на выборах в Московской области. Порядка 5,5 тысячи из них - от областной Общественной палаты.

"Все наши наблюдатели прошли обучение и сегодня работают на избирательных участках. Никаких существенных нарушений пока не обнаружено", - рассказала журналистам зампред Общественной палаты Татьяна Дмитриева.

Напомним, в области для голосования открыты 4092 избирательных участка, наблюдатели работают на каждом из них. В число наблюдателей входят представители от кандидатов, политических партий и избирательных объединений.