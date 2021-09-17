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17.09.2021 10:07
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Более 100 тысяч раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ

Текст: Максим Милославский

С начала года за мерами поддержки в ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) обратились более 100 тысяч раз. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

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"Основные направления работы проекта "Малый бизнес Москвы" - бесплатная консультационная и образовательная поддержка, внедрение полезных онлайн-инструментов для предпринимателей, - объяснила она. - Специалисты помогают на любом этапе развития бизнеса - от его запуска до масштабирования".

В частности, представителей делового сообщества проконсультировали более 66 тысяч раз с начала года. Самая популярная тема - меры поддержки правительства Москвы. Консультанты помогли подобрать подходящие для конкретных предприятий программы - от льготных кредитов до субсидий. Также в числе востребованных запросов - государственная регистрация бизнеса.

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