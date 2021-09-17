Названы самые популярные в Москве имена для детей

Самыми популярными именами для новорожденных в этом году снова стали Александр и София (Софья). Об этом RT сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Среди классических имен в текущем году Максим занимает второе место, Михаил - третье, Иван - пятое, Артем- шестое, Даниил - десятое. Также популярны Марк (четвертое место), Лев (седьмое место) и Матвей (девятое место). Что интересно, в 2000 году имя Никита прочно удерживало вторую позицию. Часто мальчиков называли Алексеем, Андреем и Ильей. При этом в 2010-2015 годах мода на эти имена понемногу ушла, а в списке популярных оказались Егор и Кирилл.

В рейтинге женских имен 2010 года Софье (Софии) отводилось лишь девятое место. С 2015 года имя стало самым популярным. В этом году родители часто называют своих девочек Алисой, Евой, Викторией, Полиной, Варварой, Александрой и Анастасией.