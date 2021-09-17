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Рубрика: Власть

Общественный штаб: Выборы в Москве идут без нарушений

Текст: Сергей Бабкин

Выборы трех уровней в Москве проходят без нарушений. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за голосованием, член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Ольга Кириллова.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Замечаний или жалоб поступило большое количество, - подчеркнула сотрудник штаба. - Это вызвано тем, что в основном мы рассматривали первичную информацию, размещенную в интернете. Все сообщения были проверены и ни одно не подтвердилось".

Напомним, что за выборами в Москве следят более 16 тысяч наблюдателей как от Общественной палаты, так и от политических партий.

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