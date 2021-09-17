Онлайн-голосование в Москве в штатном режиме приняло уже 500 тысяч голосов

В онлайн-голосовании получено уже 500 тысяч голосов, сообщает официальный портал Мэра Москвы mos.ru.

Выборы в Госдуму начались в пятницу и продлятся до 19 сентября. Жители некоторых районов Москвы еще принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.

В первые часы отмечается большое количество запросов к системе - около 47 тысяч в секунду. "Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования", - говорится в сообщении.

Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые пожелали проголосовать в электронном виде. Онлайн голосуют пользователи, которые предварительно зарегистрировались на mos.ru, через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Отдать голос можно в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.