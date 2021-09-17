Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы

Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений.

Заместитель мэра напомнил, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.

Бирюков подчеркнул, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону.

Всего подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий.