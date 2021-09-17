Новости

Российский экипаж МКС принял участие в выборах депутатов Госдумы 19:27
В Киеве волнуются, что по выходу из "Минска-2" потеряют еще шесть областей 19:25
Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках 19:23
Американские читатели высмеяли реакцию Франции на срыв контракта по подлодкам 19:19
"Казачий маэстро" Виктор Захарченко заявил о важности голоса каждого 19:11
Россиянам посоветовали, где отдохнуть на море за 50 тысяч рублей на двоих 19:08
Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы 18:55
В Калмыкии проголосовали молодожены 18:40
На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1 млн человек 18:33
Видео: Российский Дед Мороз проголосовал на дому в Великом Устюге 18:22
Памфилова призвала не допускать очередей на избирательных участках 18:15
Памфилова: В ЦИК знали о намерении Путина голосовать онлайн 18:15
В России начались исследования одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 17:59
Путин и Ниинисте обсудили двусторонние проекты и ситуацию в Афганистане 17:48
В Сочи прибыл первый болид для Гран-при России "Формулы-1" 17:47
Шахматистка Гаприндашвили требует 5 млн долларов от Netflix из-за сериала 17:45
СМИ сообщили о драке с участием Михаила Пореченкова на Ямале 17:34
Мясников назвал смертельно опасные ошибки гипертоников 17:31
В ЦИК назвали явку на выборах в Госдуму 17:27
Видео: В Екатеринбурге на выборах проголосовали именитые спортсмены 17:12
И.о. министра обороны Нидерландов ушла в отставку 17:08
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов проголосовал онлайн 17:01
Суд избрал меру пресечения обвиняемым в призывах к беспорядкам во время выборов 17:01
Правительство включило участок трассы М-1 "Беларусь" в список платных дорог 16:36
Воронежский губернатор призвал всех прийти на избирательные участки 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 18:55
Рубрика: Экономика

Отопление включили в 99% жилых домов и социальных учреждений Москвы

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: iStock
В Москве отопление включили в 90% жилых домов

Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений.

Заместитель мэра напомнил, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.

Бирюков подчеркнул, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону.

Всего подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий.

В регионах Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
В ЦИК назвали явку на выборах в Госдуму
Путин напомнил о важности своевременной ревакцинации
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг