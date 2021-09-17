Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре

Работы по восстановлению Александринского дворца в Нескучном саду планируется завершить в 2023 году - к 300-летию Российской академии наук. Об этом сообщает портал mos.ru.

Сейчас разрабатывается проект реставрации Александринского дворца. Все работы ведутся на средства гранта, предоставленного из бюджета Москвы.

Пока же реставраторы занимаются восстановлением парадных ворот. Они уже выровняли правый пилон и начали приводить в порядок накренившийся левый. Белокаменные конструкции - главные элементы парадных ворот. Именно на них находятся античные статуи мужчин и женщин, держащих рог изобилия. Скульптурные композиции с обоих пилонов сейчас реставрируются в мастерских.