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17.09.2021 11:06
Рубрика: Культура

Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре

Текст: Максим Милославский

Работы по восстановлению Александринского дворца в Нескучном саду планируется завершить в 2023 году - к 300-летию Российской академии наук. Об этом сообщает портал mos.ru.

Фото: Константин Завражин
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Сейчас разрабатывается проект реставрации Александринского дворца. Все работы ведутся на средства гранта, предоставленного из бюджета Москвы.

Пока же реставраторы занимаются восстановлением парадных ворот. Они уже выровняли правый пилон и начали приводить в порядок накренившийся левый. Белокаменные конструкции - главные элементы парадных ворот. Именно на них находятся античные статуи мужчин и женщин, держащих рог изобилия. Скульптурные композиции с обоих пилонов сейчас реставрируются в мастерских.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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