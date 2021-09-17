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17.09.2021 09:25
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о поддержке некоммерческих организаций

Текст: Максим Милославский

За 20 лет Москва поддержала более двух с половиной тысяч проектов некоммерческих организаций. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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По его словам, несколько дней назад в столице стали известны итоги очередного конкурса. В этом году в нем приняли участие 799 НКО. Победителями стали 172 проекта благотворительных фондов, молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций. Полный список можно найти на сайте грантымэра.душевная.москва.

В числе самых популярных направлений - "Молодежь Москвы". По этому профилю было подано 50 проектов. Например, вопросам взаимоотношения отцов и детей посвящен проект "Территория поколений". На средства гранта организуются семинары и мастер-классы в школах. Педагоги, психологи, студенты будут помогать подросткам лучше понять себя и окружающих.

- В нашем городе работают более 30 тысяч некоммерческих организаций, а опыт регулярного участия в благотворительной и волонтерской деятельности есть у каждого четвертого москвича, - сказал Собянин. - Когда социальный проект расширяется до серьезных масштабов, у его авторов остро встает вопрос поиска средств. И тогда одним из спонсоров могут стать городские власти.

Организации со стажем работы более одного года могут подать заявку на грант размером до 5 миллионов рублей. А недавно созданные организации могут рассчитывать на поддержку в размере до 500 тысяч.

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