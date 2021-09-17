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Рубрика: Происшествия

Суд избрал меру пресечения обвиняемым в призывах к беспорядкам во время выборов

Текст: Владимир Баршев

Четверо обвиняемых в призывах к беспорядкам в дни выборов отправлены под арест. Еще одной фигурантке дела избрана мера пресечения в виде домашнего арест.

Возбуждено дело о склонении к беспорядкам во время выборов

Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября 2021 года в отношении Алексея Курлова, Дмитрия Чебанова, Никиты Крещука, Жанны Черновой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках), сообщает ТАСС.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте еще одной фигурантки этого дела Марии Платоновой. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 ноября 2021 года.

Обвиняемые были задержаны в рамках расследования дела по факту публикаций Telegram-канала, которым руководит Дмитрий Чебанов. Следствие полагает, что группа в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создала сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования 17, 18 и 19 сентября. Следователи установили в опубликованных видео "наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц". По этой статье обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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