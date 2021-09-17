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17.09.2021 18:17
Рубрика: Власть

Тульский губернатор проголосовал на участке "Герои России"

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Правительство Тульской области Фото: Правительство Тульской области
Фото: Правительство Тульской области

Губернатор Тульской области Герой России Алексей Дюмин проголосовал на именном избирательном участке "Герои России", сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Пресс-служба Минкурортов Республики Крым
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В Тульской области традиции давать имена избирательным участкам в этом году исполняется 10 лет. Сегодня в регионе открылись более 60 именных и тематических избирательных участков, 15 из которых - в областной столице. Как правило, на них в дни выборов работают экспозиции, рассказывающие о людях или событиях, давших имя избирательному участку.

Избирательный участок "Герои России" по традиции открылся в центре образования №1 имени Героя России Дмитрия Горшкова в Туле. Название избирательного участка связано с тем, что Тульская область - родина 22 Героев, но не Советского Союза, а уже России. В их числе летчики- космонавты Валерий Поляков и Сергей Залетин, военные и гражданские лица, удостоенные этого почетного звания за трудовые и ратные заслуги.

Вообще же идеи имен для избирательных участков возникают по-разному. Одни логичны - например, "Лев Толстой" в Ясной Поляне - другие неожиданны: так, например, в городе Венев избирательный участок получил имя "Поручик Ржевский" - местные краеведы выяснили, что это был реальный веневский помещик. В Ревякинском ДК под Тулой работает тематический избирательный участок "Ребячий генерал". Он посвящен памяти ветерана Великой Отечественной войны, председателя Ревякинского Совета ветеранов Александра Степановича Ерохина. А в центре образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Тихмянова на избирательном участке "Герои спорта" развернута одноименная экспозиция, посвященная выдающимся атлетам, каковых в истории региона немало.

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