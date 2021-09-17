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В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 02:11
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали октябрь с минусовыми температурами

Текст: Ольга Игнатова
На большей части территории России, включая северо-запад, Карелию, Мурманскую область, Поволжье и центр европейской территории, температура в октябре будет в пределах климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В столичном регионе преобладающие ночные температуры в октябре будут положительными - плюс 1-6 градусов. А днем - плюс 8-13 градусов. Но при похолоданиях температура ночью может понижаться до минус 5 градусов, а днем не подниматься выше плюс 3 градусов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и мокром снеге

На юге европейской территории - южнее Волгограда и Ростова-на-Дону - октябрь может оказаться холоднее обычного. По ночам температура составит плюс 3-10 градусов, днем 15-20 градусов. Хотя в отдельные ночи уже возможны ночные заморозки до минус одного градуса. А днем температура при похолоданиях не превысит плюс 10-15 градусов.

Много осадков прогнозируется в Тверской, Смоленской и Брянской областях. В Москве октябрь ожидается умеренно дождливым. Дефицит осадков при умеренно прохладной погоде прогнозируется в Краснодарском крае и Крыму. Мало дождей выпадет и на востоке Поволжья (в Кировской области, Удмуртии, Татарстане). На востоке Самарской области, в Предуралье (в Башкирии и Оренбургской области) в октябре сильных дождей не прогнозируется.

В Сибири и на Дальнем Востоке октябрь может быть теплее обычного. На севере Якутии уже будет морозно - по ночам минус 15 градусов, днем минус 5-ть. При похолоданиях на севере Якутии в октябре возможны и 30-градусные морозы. А днем столбики термометров будут опускаться до мину 15 градусов.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
В конце сентября в столичном регионе может потеплеть до плюс 18-20 градусов

На Урале ночью в основном минус 2- плюс 3 градуса. Днем плюс 5-10 градусов. При похолоданиях в темное время суток может подмораживать до минус 12 градусов, а днем до минус 8 градусов.

В Приморье тепло осенью держится достаточно долго: ночью плюс 3-8, днем - 9-14 тепла.

На азиатской территории мало дождей прогнозируется на Урале, в Западной Сибири, на юге Иркутской области и в прибайкальских районах, в центральных районах Якутии, в Хабаровском крае и Приморье.

Данный прогноз является предварительным, уточненный появится в последних числах сентября.

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