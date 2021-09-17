В Москве явка на онлайн-выборы достигла почти 4%

Явка на электронное голосование в Москве за первый час кампании приблизилась к 4 процентам. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Общественного штаба по наблюдению за выборами, они периодически выводятся на большие экраны.

В частности, на довыборах депутатов Мосгордумы из 78 243 онлайн-избирателей бюллетени получили 2590. Явка составила 3,3 процента к 9.00. На выборах муниципальных депутатов района Щукино из 15 609 онлайн-избирателей бюллетени получили 609 человек. Явка составляет 3,9 процента. Данные по выборам депутатов Госдумы пока не обнародованы.

Как уже сообщала "РГ", выборы в Москве проводятся на трех уровнях: федеральном, городском и муниципальном. Более 2 миллионов человек подали заявление на участие в электронных выборах. Количество наблюдателей достигло 16 тысяч.