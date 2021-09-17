В Москве начались выборы трех уровней. Горожане голосуют не только за депутатов Госдумы, но и за своих представителей в Мосгордуме, также жители района Щукино определят своих представителей в муниципальном собрании.

По предварительным данным, все избирательные участки открылись вовремя. Одновременно началось онлайн-голосование. Для участия в нем зарегистрировались два миллиона москвичей. Процесс дистанционного волеизъявления контролируют специально созданные участковые избирательные комиссии.

Корреспонденты "РГ" будут наблюдать за ходом кампании всех трех уровней. Вся наиболее оперативная информация будет стекаться в Общественный штаб, под эгидой которого работают более 16 тысяч наблюдателей как от Общественной палаты, так и от политических партий.