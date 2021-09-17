В Москве количество проголосовавших в онлайне приблизилось к миллиону

Число проголосовавших на электронных выборах в Москве достигло 900 тысяч. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

"Проголосовать можно в любое время и из любой точки мира, - отметили представители штаба. - Если во время голосования у избирателей возникнут проблемы с гаджетом или интернетом, они смогут проголосовать с помощью функции "Отложенного решения". Она позволит заново загрузить бюллетень в течение 24 часов с его первой загрузки, но не чаще чем один раз в три часа".

Как уже сообщала "РГ", в онлайн-голосовании участвуют 2 миллиона москвичей. Система справилась с ажиотажем, кроме того технические специалисты отбили DDOS-атаки.