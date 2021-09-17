В Москве онлайн-избиратели попали в электронную очередь

Московские избиратели, участвующие в онлайн-выборах, попали в электронную очередь. Как заявил руководитель группы разработчиков системы дистанционного голосования Артем Костырко, это связано с ажиотажем и большим числом желающих проголосовать.

"За первые полтора часа система приняла 180 тысяч голосов москвичей, - подчеркнул Артем Костырко. - Поэтому сейчас наблюдается электронная очередь. Точно такую же, какую мы привыкли видеть в МФЦ".

На странице очереди ведется обратный отсчет, в этот период можно просто отложить гаджет или открыть другие страницы в браузере. Среднее время ожидания в очереди составляет 10-15 минут.

Напомним, что в электронных выборах в Москве принимают участие более 2 миллионов избирателей.