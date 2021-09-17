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Рубрика: Общество

В Москве открылся памятник врачам, сражающимся с COVID-19

Текст: Максим Милославский

В столице открылся памятник врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Монумент появился у Музея истории медицины Сеченовского университета.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица взяла на себя главный удар пандемии. "Уже многие месяцы система здравоохранения Москвы работает в мобилизационном режиме, - сказал глава города, принявший участие в церемонии открытия памятника. - Все городские службы оказывают полное содействие в том, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы вся система работала как часы. И это главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания".

Собянин подчеркнул, что полтора миллиона вылеченных в Москве пациентов - главный памятник, который медики поставили себе сами.

- Нынешний памятник символизирует очень сложный, очень трудный этап нашей жизни, - добавил мэр. - Я уверен, что мы победим и пандемию, и любые другие трудности, и проблемы.

Памятник врачам установлен по инициативе министра здравоохранения страны Михаила Мурашко. Автор - народный художник России Салават Щербаков. Скульптурная композиция выполнена из бронзы. В центре сюжета - героизм медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. За их спинами - планета Земля с меридианами и картой России.

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