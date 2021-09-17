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17.09.2021 08:29
Рубрика: Власть

В Подмосковье открылись избирательные участки

Текст: Ирина Рыбникова

Все 4092 избирательных участка, расположенных на территории Подмосковья, открылись и приступили к работе, сообщает Мособлизбирком. На всех участках будет вестись круглосуточное видеонаблюдение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Жители области в течение трех дней будут выбирать депутатов Госдумы и Московской областной думы. Также состоятся выборы советов депутатов в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках.

Узнать адрес своего участка избиратели могут через картографический сервис ЦИК России "ТИК и УИК на карте России" и в личном кабинете на портале госуслуг. Мособлизбирком организовал для жителей области горячую линию, на которую можно сообщить о замеченных нарушениях, а также вызвать представителей избирательной комиссии, чтобы проголосовать на дому: 8 (800) 550-97-44. По вопросам реализации избирательных прав также можно обратиться на горячую линию областного омбудсмена: 8 (498) 602-32-20.

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