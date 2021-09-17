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Рубрика: Власть

В Твери проголосовал 100-летний ветеран войны

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери на выборах депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, а также губернатора области проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Арсений Сухопаров, который весной отметил вековой юбилей.

Фото: пресс-служба Главы Калмыкии
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По словам ветерана, он за всю жизнь не пропустил ни одной избирательной кампании. 17 сентября с утра пораньше Арсений Сухопаров тоже отправился на избирательный участок, расположенный рядом с домом в средней школе № 48.

- Надо выразить свое мнение и отдать свой голос тому, кто будет принимать законы в Государственной Думе и руководить нашей областью в ближайшие годы, - подчеркнул ветеран.

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