В Твери проголосовал 100-летний ветеран войны

В Твери на выборах депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, а также губернатора области проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Арсений Сухопаров, который весной отметил вековой юбилей.

По словам ветерана, он за всю жизнь не пропустил ни одной избирательной кампании. 17 сентября с утра пораньше Арсений Сухопаров тоже отправился на избирательный участок, расположенный рядом с домом в средней школе № 48.

- Надо выразить свое мнение и отдать свой голос тому, кто будет принимать законы в Государственной Думе и руководить нашей областью в ближайшие годы, - подчеркнул ветеран.