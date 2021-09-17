Воробьев посетил центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием, развернутый в Одинцовском округе области.

"Это стало доброй традицией, мы не впервые открываем этот центр, чтобы видеть, что происходит на участках, обмениваться информацией. Мы все прекрасно понимаем, что сила - в доверии, когда выборы идут открыто", - отметил он.

Глава региона выразил надежду, что следующие выборы в Подмосковье будут уже электронными. "Мир движется, развивается и очевидно, что чем дальше, тем больше будет востребовано электронное голосование. Некоторые территории уже внедряют эту практику. Мы к ней тоже готовимся, учитывая нашу большую географию. На следующих выборах, я уверен, уже можно будет голосовать, не выходя из дома", - добавил Воробьев.

Он поблагодарил наблюдателей, которые работают на этих выборах, и пригласил жителей на участки. Напомним, с 17 по 19 сентября в Подмосковье проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и несколько муниципальных советов депутатов.