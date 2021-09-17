Более 800 наблюдателей проследят за выборами на Камчатке

В Камчатском крае за ходом голосования и подсчетов голосов будут наблюдать 358 человек, назначенных Общественной палатой, и 457 - от политических партий, избирательных объединений и зарегистрированных кандидатов, уточнили в краевом избиркоме.

В качестве наблюдателей на Камчатку прибыли и представители других государств.

"Мы будем здесь в течение трех дней, чтобы наблюдать за выборами, изучать ваш опыт. Иногда в процессе находишь новшества, которые можно рекомендовать своей стране. Я из Азербайджана, 20 лет был депутатом местного парламента, поэтому мне интересно посмотреть", - поделился Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев.

Голосование в России продлится три дня - 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы и заксобрания региона. Кроме того, в регионе проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.