Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых пришел на выборы

Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в выборах депутатов в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Приморского края. Глава региона отдал свой голос за кандидатов на избирательном участке № 727, по месту прописки, в пятницу, 17 сентября, сообщила пресс-служба правительства края.

Вместе с супругой Ириной они стали одними из первых участников первого дня голосования в Приморье.

"Я принимаю участие в выборах как вернулся из армии, с 1982 года. Причем делаю это всегда с удовольствием. Помню, раньше всегда ходили голосовать с родителями. Тому, кто первый приходил, давали какие-то подарки, звучали поздравления. Все это создавало ощущение праздника", - сказала он.

В первый день голосования в регионе работают более 1 300 избирательных участков. На каждом из них строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Жителям края на входе измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук, выдают средства индивидуальной защиты, маску и перчатки. Кроме того, каждый приморец получает новую ручку для заполнения бюллетеня.

Также на избирательных участках организовано видеонаблюдение. Под прицелом камер находятся находятся стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.