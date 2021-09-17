Явка на выборах на Чукотке к полудню превысила 15 процентов

В Чукотском автономном округе к полудню проголосовали более 15 процентов избирателей, сообщили "РГ" в окружном избиркоме. Свой выбор сделали пять тысяч человек. Всего в регионе чуть более 30 тысяч избирателей.

Весь процесс голосования фиксируют камеры видеонаблюдения.

- В тестовом режиме видеонаблюдение на участках было запущено 16 сентября, и с тех пор не прекращалось. На Чукотке все 55 участков охвачены видеонаблюдением, на 12-ти из них организована онлайн-трансляция. На остальных участках видеонаблюдение осуществляется в режиме записи, - рассказал председатель окружного избиркома Николай Гончаров.

Он отметил, что голосование проходит штатно, избиратели голосуют активно.

В эти три дня, с 17 по 19 сентября, на Чукотке выбирают депутатов Государственной думы РФ, окружного парламента, а также представителей органов местного самоуправления.