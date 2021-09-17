К трем часам явка на выборы на Камчатке превысила 12 процентов

В Камчатском крае к трем часам дня проголосовали 12,64 процента избирателей. Свои голоса в поддержку кандидатов отдали 29 480 человек, сообщается на странице регионального избиркома в Instagram.

Триста человек проголосовали вне избирательных участков. Всего в регионе насчитывается свыше 200 тысяч избирателей.

На территории полуострова работают 179 стационарных и восемь временных участков. В течение трех дней - с 17 по 19 сентября - жители будут выбирать депутатов Государственной думы и регионального заксобрания. На места в краевом парламенте претендуют около 400 человек. Среди них представители восьми политических партий и 17 самовыдвиженцев.

Кроме того, в регионе проходят 35 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. За ходом голосования следят более 800 наблюдателей, в том числе представители других стран.