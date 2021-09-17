Новости

Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО 01:01
"Спартак" уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 00:53
Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер 00:48
"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы 00:33
ЦИК: Агитационная кампания прошла без серьезных нарушений 00:31
В Италии обязали всех работников иметь санитарные пропуска 00:25
Пас Головина помог "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы 00:21
Юрий Борисов заявил о необходимости поддержки нефтехимии 00:02
Борисов: Двигатель в Ил-112 будут дорабатывать, а не заменять на импортный 00:01
Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V" 16.09.2021
Трамп предрек "конец США" через три года 16.09.2021
МИД пригрозил американскому бизнесу последствиями за вмешательство в выборы 16.09.2021
Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в начале 2022 года 16.09.2021
Европарламент признал "коллективный провал" Запада в Афганистане 16.09.2021
Эстония начала пускать привитых россиян без теста на коронавирус 16.09.2021
Всемирный банк больше не будет выпускать рейтинг Doing Business 16.09.2021
Главный выход метро "Курская" закрывается на ремонт 16.09.2021
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 16.09.2021
От COVID умер исполнитель песенки "Мои цыплята" Ягуб Зуруфчу 16.09.2021
Лукашенко: Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху 16.09.2021
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 16.09.2021
Отопительный сезон начался в 36 регионах 16.09.2021
Володин: Такие резолюции, как принятая Европарламентом, мы не потерпим 16.09.2021
Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица 16.09.2021
Смолов и Камано сыграют в атаке "Локомотива" в матче против "Марселя" 16.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 01:01
Рубрика: Власть

Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО

Текст: Татьяна Дмитракова

В 01.00 по московскому времени открылись избирательные участки в трех дальневосточных регионах: Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.

Как сообщили в Избирательной комиссии Хабаровского края, в регионе прошло досрочное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях.

Фото: Сергей Михеев/РГ
ЦИК дал старт голосованию на выборах в Госдуму

11 сентября члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 73 выехали на катере для организации голосования в поселке Уссурийский. 12 сентября - участковая избирательная комиссия избирательного участка № 435 (пос. Литовко Амурского района) провела выездное голосование для вахтовиков, проживающих в поселке Джелюмкен. 11-12 сентября в Ульчском районе прошло досрочное голосование для жителей сел Кальма, Кольчем, Монгол, Чильба, поселка Ключевой. Проголосовали работники старательской артели и рыболовецких баз. 31 избирательный участок был образован на судах, которые в дни голосования находятся в плавании и приписаны к портам Советско-Гаванского, Охотского и Ванинского районов.

По данным краевого избиркома, на 14 сентября в досрочном голосовании приняли участие: на выборах в Госдуму - 3098 избирателей, на выборах губернатора Хабаровского края - 1905. Всего в регионе зарегистрировано 967297 избирателей.

15 и 16 сентября состоялось досрочное голосование в селах Нижнеспасское, Димитрово, Новое, Сутара в Еврейской автономной области. В списках избирателей данных населенных пунктов зарегистрировано 70 человек.

- Досрочное голосование проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья всех участников этого процесса, - рассказала секретарь избирательной комиссии Еврейской АО Ольга Ефремова.

Всего в ЕАО в списки избирателей внесено 124331 человек, в Приморском крае - 1433850.

В регионах Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Ученые из Аргентины оценили эффективность вакцины "Спутник V"
МИД: РФ и Египет достигли понимания о выплатах родным жертв теракта над Синаем
Захарова припомнила Парижу разрыв контрактов по "Мистралям"
"Локомотив" в меньшинстве спасся от поражения в матче с "Марселем"
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств