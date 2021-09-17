Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО

В 01.00 по московскому времени открылись избирательные участки в трех дальневосточных регионах: Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.

Как сообщили в Избирательной комиссии Хабаровского края, в регионе прошло досрочное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях.

11 сентября члены участковой избирательной комиссии избирательного участка № 73 выехали на катере для организации голосования в поселке Уссурийский. 12 сентября - участковая избирательная комиссия избирательного участка № 435 (пос. Литовко Амурского района) провела выездное голосование для вахтовиков, проживающих в поселке Джелюмкен. 11-12 сентября в Ульчском районе прошло досрочное голосование для жителей сел Кальма, Кольчем, Монгол, Чильба, поселка Ключевой. Проголосовали работники старательской артели и рыболовецких баз. 31 избирательный участок был образован на судах, которые в дни голосования находятся в плавании и приписаны к портам Советско-Гаванского, Охотского и Ванинского районов.

По данным краевого избиркома, на 14 сентября в досрочном голосовании приняли участие: на выборах в Госдуму - 3098 избирателей, на выборах губернатора Хабаровского края - 1905. Всего в регионе зарегистрировано 967297 избирателей.

15 и 16 сентября состоялось досрочное голосование в селах Нижнеспасское, Димитрово, Новое, Сутара в Еврейской автономной области. В списках избирателей данных населенных пунктов зарегистрировано 70 человек.

- Досрочное голосование проходит с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья всех участников этого процесса, - рассказала секретарь избирательной комиссии Еврейской АО Ольга Ефремова.

Всего в ЕАО в списки избирателей внесено 124331 человек, в Приморском крае - 1433850.