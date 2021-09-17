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17.09.2021 03:01
Рубрика: Власть

Открылись избирательные участки в Бурятии

Текст: Татьяна Дмитракова

В республике началось голосование по выборам в Государственную думу.

Кроме того, в Бурятии проходят довыборы в Народный Хурал, а также выборы депутатов и глав муниципальных представительных органов власти.

Как сообщили в избиркоме республики, кандидатами в депутаты Государственной думы зарегистрированы десять претендентов - девять жителей Бурятии и один москвич, стилист Сергей Зверев.

Фото: Анна Соловьева/РГ
На Дальнем Востоке открылись избирательные участки

Голосование пройдет в течении трех дней на 899 избирательных участках. 17, 18 и 19 сентября все избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 вечера.

По информации избиркома, число избирателей в Бурятии на 1 июля 2021 года составляло 702485 человек.

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