Открылись избирательные участки в Бурятии

В республике началось голосование по выборам в Государственную думу.

Кроме того, в Бурятии проходят довыборы в Народный Хурал, а также выборы депутатов и глав муниципальных представительных органов власти.

Как сообщили в избиркоме республики, кандидатами в депутаты Государственной думы зарегистрированы десять претендентов - девять жителей Бурятии и один москвич, стилист Сергей Зверев.

Голосование пройдет в течении трех дней на 899 избирательных участках. 17, 18 и 19 сентября все избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 вечера.

По информации избиркома, число избирателей в Бурятии на 1 июля 2021 года составляло 702485 человек.