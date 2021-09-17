Развитие инфраструктуры позволит закрепить в Якутии молодежь

В числе 41 соглашения, подписанного Республикой Саха (Якутия) на Восточном экономическом форуме, целый ряд документов посвящен созданию и совершенствованию производственной и социальной инфраструктуры.

Так Якутия и Газпромбанк договорились о взаимодействии при решении задач социально-экономического развития региона, укреплении его экономического и промышленного потенциала, а также совместной реализации инвестиционных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства.

- Имеющийся положительный опыт партнерства говорит о том, что нужно расширять сотрудничество для осуществления новых масштабных проектов, необходимых региону, - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

По словам первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилла Бычкова, взаимодействие с финансовым учреждением и использование его богатого опыта помогут региону достичь высоких результатов, в том числе в реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства по созданию объектов здравоохранения.

Как подчеркнул вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Якутск - одна из развивающихся дальневосточных столиц, где успешно идет модернизация городской инфраструктуры. По информации Трутнева, на программу обновления социальной инфраструктуры регионы Дальнего Востока за ближайшие пять лет получат 101,7 миллиарда рублей, в том числе на благоустройство дворов - семь миллиардов.

Важным шагом к созданию комфортной городской среды в республике стало соглашение с корпорацией ДОМ.РФ о софинансировании строительства и реконструкции социальных объектов, инженерных и транспортных сетей для жилых районов Якутска и Нерюнгри с помощью инфраструктурных облигаций. Меморандум об этом подписали на ВЭФ глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. С помощью данного инструмента республика привлечет более трех миллиардов рублей. Эти средства помогут реализовать два крупных проекта комплексного строительства с суммарной жилой площадью 359,7 тысячи квадратных метров. В Якутске будет создан квартал "Воинская часть", где помимо жилья возведут социальную инфраструктуру, в том числе школы, детские сады и поликлинику. В Нерюнгри год назад началось строительство квартала "Р" для работников угледобывающей компании "Колмар". Здесь, кроме многоквартирных домов, также запланировано строительство социальной инфраструктуры, в том числе школы, детского сада и поликлиники.

- Теперь мы уверены, что в ближайшем будущем в Якутии появится новое жилье вместе с развитой инфраструктурой, - сказал Айсен Николаев.

Благодаря инфраструктурному кредиту в республике возведут общежитие и арендное жилье для рабочих высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство которой идет полным ходом. Это позволит закрепить в регионе квалифицированные кадры. Тема понималась на встрече Ил Дархана с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

Развитие социальной инфраструктуры Айсен Николаев обсудил и с президентом АО "Всероссийский банк развития регионов" Диной Маликовой. Регион сотрудничает с банком в рамках реконструкции международного терминала аэропорта "Якутск", возведения многофункционального комплекса среднего профессионального образования и создания Центра активного долголетия и реабилитационного центра.

Актуальнейшая для Якутии тема - развитие транспортной инфраструктуры. Глава республики и генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров обсудили на ВЭФ перспективы увеличения провозной способности участка Нерюнгри - Тында, возможность начала третьего этапа обновления Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей уже в 2021 году. Модернизация железнодорожной инфраструктуры позволит значительно - в несколько раз - увеличить объемы добычи и экспорта якутского угля и железной руды. Для реализации данного проекта могут быть привлечены средства из Фонда национального благосостояния. Кроме того, Айсен Николаев заострил внимание на задаче обновления парка вагонов, в том числе для новых пассажирских маршрутов, запущенных из Якутска, что позволит сделать поездки более комфортными.

Но проблема транспортной доступности республики по-прежнему не снимается с повестки.

- Крайне необходимо строительство мостового перехода через реку Лена. С точки зрения транспортной связанности территории он важен не только для Якутии, но и в целом для Северо-Востока страны, - напомнил глава региона в ходе деловой сессии "Национальная программа: дальневосточный бизнес-план" на ВЭФ. - Создание транспортной инфраструктуры в целом способствует развитию региональных и межрегиональных преференциальных зон, в том числе СЭЗов. А реализация ряда проектов, таких как строительство Жатайской судоверфи и новых социальных и жилых объектов, будет иметь мультипликативный эффект, закрепляя в регионе талантливую молодежь.