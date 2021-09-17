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17.09.2021 02:00
Рубрика: Власть

Стартовало голосование в Амурской области, Якутии и Забайкалье

Текст: Татьяна Дмитракова

Началось голосование на значительной части Республики Саха: в западных и центральных районах, крупных населенные пунктах - Якутске, Нерюнгри, Мирном, Хандыге.

Якутия - единственный регион России, который лежит в трех часовых поясах. Поэтому уже час работают избирательные участки в Верхоянском районе, Оймяконском и Усть-Янском улусах, где они открылись в 01.00 по московскому времени. В Абыйском, Аллаиховском и Среднеколымском улусах, Верхнеколымском, Момском и Нижнеколымском районах голосование началось в 00.00 (мск) 17 сентября, одновременно со стартом голосования в Магаданской и Сахалинской областях.

Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО

В Республике Саха (Якутия) в списки избирателей внесено 646229 человек.

В 02.00 по московскому времени открылись избирательные участки в Амурской области и Забайкальском крае. Здесь зарегистрировано 604911 и  780611 избирателей соответственно.

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