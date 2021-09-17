В Якутии явка на выборы составила 10,07 процента

Явка на выборах к 15.00 в Республике Саха составила 10,07 процента, сообщает региональный избирком. Из 662 543 избирателей проголосовали 33 569 человек.

Активней всех свою позицию выражают в Анабарском (22,92 процента) и Булунском (22,8 процента) районах.

Помимо депутатов Госдумы в республике выбирают народных депутатов Якутии по Университетскому одномандатному избирательному округу № 3, Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу № 3 и 76 муниципальных избирательных кампаний.

- Видно, что народ идет, голосует, и это радует, - сказал глава Якутии Айсен Николаев, который проголосовал одним из первых в республике.