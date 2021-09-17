В Забайкалье проголосовали 8,7 процента избирателей

В Забайкальском крае явка на выборах к 15:00 составила 8,7 процента. Как сообщается в Telegram-канале регионального избиркома, активней всего избиратели отдавали голоса в Горном и Агинском Бурятском округах.

- Всего на территории края работают 7309 членов участковых избирательных комиссий и 319 членов территориальных избирательных комиссий. Никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, выборы проходят в спокойном режиме, - рассказала председатель избирательной комиссии Светлана Судакова.

На участках в общей сложности работает 258 камер, видеонаблюдением охвачены около 75 процентов избирателей.

В пяти труднодоступных районах 17 и 18 сентября организована выездная форма голосования. На участках работают 3548 наблюдателей - это рекордное количество за все время.

Кстати

Это первые масштабные выборы региона в составе Дальневосточного федерального округа.