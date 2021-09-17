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17.09.2021 06:17
Рубрика: Власть

Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал в Чите

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья
Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья

В голосовании на выборах депутатов Госдумы принял участие заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Для исполнения своего гражданского долга вице-премьер выбрал избирательный участок № 142 в Чите в здании Центральной детской музыкальной школы. В Забайкалье он сейчас находится с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе правительства края.

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"Мне кажется, что я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, это моя работа. Я здесь бываю во всех регионах, для меня это действительно важно очень", - подчеркнул Юрий Трутнев, беседуя с журналистами.

Полпред отметил, что макрорегион развивается. Строятся новые школы, больницы, детские сады, реализуются тысячи других важных проектов.

"Я хочу, чтобы мы покончили с паводками и наводнениями - защитили населенные пункты дамбами. Пусть все проекты, которые мы реализуем в Забайкалье создадут новые рабочие места, и все намеченные планы сбудутся", - сказал Юрий Трутнев.

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