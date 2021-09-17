Врио губернатора Хабаровского края проголосовал на выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проголосовал в первый день выборов главы региона и депутатов Госдумы.

"Пришли голосовать всей семьей. Всегда с детьми ходим на выборы. Для меня Хабаровск - это не только прописка, это дом. Здесь учатся трое из моих четырех сыновей", - рассказал Михаил Дегтярев журналистам.

Вместе с семьей он пришел на избирательный участок № 196, расположенный в здании управления ДВЖД в центре Хабаровска. После волеизъявления врио губернатора отправился на работу.

В Хабаровском крае выбирают не только губернатора и депутатов Госдумы, но и депутата Закдумы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу, а также представителей органов местного самоуправления.