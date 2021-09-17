Жителей Приморья предупредили о сильном ветре и дожде

Главное Управление МЧС РФ по Приморскому краю разместило на своем сайте информацию о непогоде, которая придет в край 21-22 сентября.

Ссылаясь на информацию Примгидромета, спасатели сообщают, что в эти дни в крае ожидаются сильные дожди с количеством осадков до 50 миллиметров за 12 и менее часов.

В отдельных районах дожди будут сопровождаться ветром до 20 метров в секунду, на побережье порывами до 25 метров в секунду.

Есть угроза выхода из берегов малых рек, подтопление низменностей. На южном побережье ждут накат и прибойную волну.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Приморья в эти дни не выезжать за пределы населенных пунктов, повременить с охотой и рыбалкой, не выходить в море, а тем, кто отдыхает на берегу, - переместиться в безопасные районы.