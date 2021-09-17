Губернатор Кировской области проголосовал на участке в деревне Сунцовы

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в стартовавших сегодня выборах. Он проголосовал по месту регистрации - в деревне Сунцовы Слободского района.

- Выборы депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания, представительных органов - важный момент для страны, для региона, для каждого населенного пункта. От выбора каждого из нас зависит наше будущее и будущее наших детей, внуков. Ваш голос важен, - цитирует главу региона пресс-служба правительства Кировской области.

Игорь Васильев также обратил внимание на соблюдение на участке противоэпидемических мер.

По данным на 15 часов сегодняшнего дня, на выборах успели проголосовать 105 тысяч жителей Кировской области. Большой поток избирателей был зафиксирован утром.

Справка "РГ":

От Кировской области по двум одномандатным округам (№ 105, 106) в Государственную Думу баллотируются 17 кандидатов. За 40 мест в Законодательном Собрании борются 387 кандидатов: 386 от 7 партий, 1 самовыдвиженец. Из 387 человек 127 баллотируются по одномандатным округам, 260 - по партийным спискам.