На выборах в Нижегородской области впервые применили тифломаркеры

Новости

Правительство включило участок трассы М-1 "Беларусь" в список платных дорог 16:36
Воронежский губернатор призвал всех прийти на избирательные участки 16:36
Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму 16:25
В Москве открылся памятник врачам, сражающимся с COVID-19 16:13
Видео: "Русские Витязи" проголосовали в Сургуте 16:13
Зампред ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе 16:11
Министр обороны Беларуси высоко оценил прошедшие учения "Запад-2021" 15:54
На Кубани на выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина 15:50
Французские наблюдатели в Крыму заявили о давлении со стороны ЕС 15:49
Видео: В Симферополе прошел флешмоб "Твой выбор важен" 15:36
В Еврокомиссии заявили о серьезном дефиците газа в Европе 15:25
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо" 15:05
В Башкирии молодожены после ЗАГСа отправились на выборы 14:58
Суд Индонезии признал президента страны виновным в проблемах с экологией 14:55
Минпромторг: Выпуск вакцин от COVID-19 вырастет до 45 млн доз 14:48
Общественная палата не выявила значимых нарушений на участках для голосования 14:42
Путин оценил эффект от перерегистрации "Газпрома" в Санкт-Петербурге 14:36
В юбилейном "Киношоке" примут участие белорусы 14:35
В России началось производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 14:34
Столетняя женщина-ветеран войны проголосовала на выборах в Кузбассе 14:29
Иностранцы оценили выборы в России на примере Красноярского края 14:23
Два человека погибли при нападении неизвестного в Нидерландах 14:19
В Москве зафиксирована DDOS-атака на систему онлайн-выборов 14:18
Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян 14:15
Путин предложил единовременные выплаты блокадникам Ленинграда 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 15:11
Рубрика: Власть

На выборах в Нижегородской области впервые применили тифломаркеры

Текст: Мария Волкова
Фото: Юлия Горшкова Фото: Юлия Горшкова
Фото: Юлия Горшкова

Сегодня в Нижегородской области открылись пять избирательных участков, где для незрячих граждан используются тифломаркеры. Размещены они в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В Нижегородской области началось электронное голосование на выборах

Как пояснили в региональном избиркоме, с помощью тифломаркеров незрячие и слабовидящие люди могут распознать информацию с помощью заранее записанных голосовых сообщений. Совместно с представителями Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов "Камерата" были подготовлены трафареты с тифлометками, которые поступили в соответствующие пять участковых комиссий.

Тифломаркер с виду напоминает большой фломастер. Если устройство приложить к бюллетеню, то оно "продиктует" избирателю через наушники, что написано на бумаге. Таким образом, незрячий гражданин может изъявить свою волю без посторонней помощи и что немаловажно - сделать свой выбор тайно. Для того, чтобы воспользоваться тифломаркером, избирателю нужно было зарегистрироваться заранее на конкретном участке, оснащенном этими устройствами.

В регионе проживает 6461 инвалид по зрению. Для помощи слабовидящим избирателям подготовлено дополнительное оборудование: это трафареты к избирательным бюллетеням, набранные крупным шрифтом, информационные материалы, в том числе - шрифтом Брайля. На всех участках есть лупы.

Фото: Юлия Горшкова
В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Путин напомнил о важности своевременной ревакцинации
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо"
Путин заявил о необходимости работы с новым афганским правительством
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств