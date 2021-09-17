На выборах в Нижегородской области впервые применили тифломаркеры

Сегодня в Нижегородской области открылись пять избирательных участков, где для незрячих граждан используются тифломаркеры. Размещены они в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе.

Как пояснили в региональном избиркоме, с помощью тифломаркеров незрячие и слабовидящие люди могут распознать информацию с помощью заранее записанных голосовых сообщений. Совместно с представителями Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов "Камерата" были подготовлены трафареты с тифлометками, которые поступили в соответствующие пять участковых комиссий.

Тифломаркер с виду напоминает большой фломастер. Если устройство приложить к бюллетеню, то оно "продиктует" избирателю через наушники, что написано на бумаге. Таким образом, незрячий гражданин может изъявить свою волю без посторонней помощи и что немаловажно - сделать свой выбор тайно. Для того, чтобы воспользоваться тифломаркером, избирателю нужно было зарегистрироваться заранее на конкретном участке, оснащенном этими устройствами.

В регионе проживает 6461 инвалид по зрению. Для помощи слабовидящим избирателям подготовлено дополнительное оборудование: это трафареты к избирательным бюллетеням, набранные крупным шрифтом, информационные материалы, в том числе - шрифтом Брайля. На всех участках есть лупы.